Erken doğum riski virüsle artıyor
Prof.Dr.Hanifi Soylu, koronavirüse yakalanan anne adaylarının erken doğum riskinin arttığını belirtti. ‘Bebeğini koruma’ gerekçesi ile aşı yaptırmayan gebeleri uyaran Soylu, “Bebek asıl zararı gelişimini tamamlamadan, erken doğarsa görür” dedi.
17 Kasım 2021, Çarşamba 10:57 Son Güncelleme:
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ÖLÜME GÖTÜREBİLİYOR
Koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta gibi mutasyonları gebelerde hastalığın daha ağır geçmesine ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Uzmanlar ise kararsızlık yaşayan anne adaylarını koronavirüse karşı aşı yaptırmaları için uyarıyor. Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, koronavirüse yakalanan gebelerde erken doğum riskinin arttığı uyarısında bulundu.
ANNE-BEBEK AYRILIYOR
Prof. Dr. Hanifi Soylu “Anne adayları, ‘Bebeğe bir zararı olur’ endişesiyle aşı yaptırmama eğilimindeler. Aslında bebek gelişimini tamamlamadan, erken doğarsa asıl zararı görür” dedi. Koronavirüs taşırken doğum yapan annelerin karantina nedeniyle bebeklerinden uzak kaldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Soylu, “Bebekle annenin psikolojik bağ kurması doğumdan hemen sonra gerçekleşmesi gereken bir süreç” diye konuştu.