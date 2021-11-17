Erken doğum riski virüsle artıyor

ÖLÜME GÖTÜREBİLİYOR

Koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta gibi mutasyonları gebelerde hastalığın daha ağır geçmesine ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Uzmanlar ise kararsızlık yaşayan anne adaylarını koronavirüse karşı aşı yaptırmaları için uyarıyor. Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, koronavirüse yakalanan gebelerde erken doğum riskinin arttığı uyarısında bulundu.

ANNE-BEBEK AYRILIYOR

Prof. Dr. Hanifi Soylu “Anne adayları, ‘Bebeğe bir zararı olur’ endişesiyle aşı yaptırmama eğilimindeler. Aslında bebek gelişimini tamamlamadan, erken doğarsa asıl zararı görür” dedi. Koronavirüs taşırken doğum yapan annelerin karantina nedeniyle bebeklerinden uzak kaldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Soylu, “Bebekle annenin psikolojik bağ kurması doğumdan hemen sonra gerçekleşmesi gereken bir süreç” diye konuştu.