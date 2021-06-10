Günlerdir okuyuculardan Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırması ile ilgili sorular alıyorum. Kimileri yapılandırmadan nasıl yararlanacağını soruyor, çoğunluk ise yapılandırma yaptıktan sonra emekli olup olamayacağını merak ediyor. Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete de yayımlandı. Kanun, Bağ-Kur prim borcu olanlara ve borçlarından dolayı da emekli olamayanlara ciddi imkanlar sunuyor.

Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

Prim borç yapılandırmasın-dan kendi adına çalışanlar, Bağ-Kur’lular, köy ve mahalle muhtarları yararlanabilecek.

2021’nin nisan ayı da dahil olmak üzere bu tarihten önceki prim borçları için yapılandırma yapabilecekler.

Yapılandırma ile borçlar ister peşin ödenecek, istenirse de taksitle ödenecek.

Peşin ödenirse gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ı silinecek.

Taksitli seçeneği seçerseniz, 6-9-12-18 ay taksitle ödeyebileceksiniz ve taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Taksitler de iki ayda bir ödenecek. Böylece 18 ay taksit seçeneğini seçilirse borç 36 ayda ödenmiş olacak.

EKİM AYINA KADAR SÜRE

Bağ-Kur’lar daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırabilecek. Daha önceki kanunlar nedeniyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur’lular, yapılandırma yaptıklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ödemeleri halinde; sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak, emeklilikte hesaba katılacak. Daha açık bir anlatımla prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve bu nedenle de emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

Bunun için de Bağ-Kur’lular, 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurup, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarını hesaplattıracaklar. Hesaplanan borcu, ilk taksit tarihi olan ekim ayının sonuna kadar ödemeleri halinde, geçmişte durdurulan süreler durdurulmamış sayılacak ve sigortalılık sürelerine eklenecek. Emeklilik bekleyen de ekim ayında borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek. Bu imkandan eğer sigortalı vefat etmişse sigortalıların hak sahipleri de yararlanıp, başvurabilecek ve ölüm aylığı alamaya hak kazanacak.

SİGORTALILIKLARI DURDURULACAK

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme tarihi olan bu yılın ekim ayında ödenmemesi halinde ise sigortalılık süreleri canlandırılmayacak. Yani, Bağ-Kur’lular ekim ayı sonuna kadar borcu ödediler ödediler; yoksa emeklilik hayal olacak.

Kanun ile yapılandırmadan yararlanmayan Bağ-Kur’lulara da yaptırım geliyor. Şöyle ki;

30 Nisan 2021 tarihi itibariyle prim borcu olanlar yapılandırmadan yararlanıp, borçlarını ödemezlerse sigortalılıkları durdurulacak. Nisan ayına kadar hiç prim ödemeyenler ise sigortalı oldukları tarih itibariyle sigortalılıkları durdurulacak. Bu şekilde durdurulan süreler sigortalılık sürelerinden sayılmayacak.

Sigortalılıkları durdurulanlar arasında çalışmaya devam edenler varsa sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 itibariyle yeniden başlatılacak. Bu şekilde sigortalılıkları durdurulanlar ve hak sahipleri sonradan prim borçlarını ödeyerek durdurulan süreleri canlandırabilecek. Bunun için de 3 ay süreleri olacak. Yani, durdurulan sürelerin yeniden sigortalı olarak sayılması için başvurulduğunda, borç hesaplaması yapılacak ve 3 ay içinde bu borcun tamamı ödenirse durdurulan süreler sigortalı süresi olarak sayılacak.