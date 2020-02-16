Erken ergenlikte boyu uzayan çocuk yetişkinlikte kısa kalabilir

Çocukların ergenlik dönemi ailelerin en büyük sorunlarından biridir. Erken ergenlik bulguları kızlarda 8 yaşından, erkeklerde ise 9 yaşından önce ergenlik bulgularının ortaya çıkması şeklinde tarif edilebilir. Erkek ve kız çocukları için erken ergenlik, anormal derecede erken kemik ve kas büyümesine yol açar.

Erken ergenlik veya erken başlangıçlı ergenlik, bir erkek veya kızın cinsel olarak çok erken olgunlaşmaya başladığı anlamına gelir. Kızlarda meme tomurcuklanmasının başlaması, erkeklerde ise yumurtalığın yani testis boyutlarının üzerine çıkmasıdır. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, çocuklarda erken ergenlik belirtileri ve erken ergenlik tedavisini anlattı.

Çocuklarda erken ergenlik belirtileri nelerdir?

Erken ergenlik kızlarda 8 yaşından, erkeklerde ise 9 yaşından önce ergenlik bulgularının ortaya çıkması şeklinde tarif edilebilir. Ergenliğe girmek, daha önce kanda çok az miktarda olan kızlarda östrojen ve erkeklerde testosteron hormonlarının artmaya başlaması ile birlikte, vücutta daha önce gözlenmeyen bazı belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Kızlarda meme tomurcuklanmasının başlaması yani göğüslerin yaklaşık ceviz büyüklüğüne gelmesi ile ergenlik başlarken erkeklerde ise yumurtalık yani testis boyutlarının yaklaşık 2.5 cm'in üzerine çıkması ile ergenlik başlamış demektir.

Erkek ve kız çocuklarında ergenlik ne zaman başlar?

Kızlarda normalde ergenlik 10-11, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlar. Erkeklerde ergenliğin 14 yaşına kadar başlamaması, kızlarda ise ergenlik belirtilerinin 13 yaşa kadar görülmemesi de normal değildir. Nedenlerinin araştırılması gerekir.

Erken ergenlikte hızlı uzayan çocuk yetişkinlikte kısa kalabilir

Erken ergenlikte boy uzaması normal midir? Erken ergenlik için önleyici tedaviler var mı?

Erken ergenliğin en önemli bulgularından biri çocuğun akranlarına göre daha uzun boylu olmasıdır. Doğal olarak bu ebeveynleri sevindiren bir durum olup çocuklarının uzun boylu olmasından endişe etmezler ve doktora götürme ihtiyacı hissetmezler. Halbuki, o dönemlerde uzun boylu görünen çocuğun kemik hatları (epifizleri) hızlı büyüyüp erken kapanacağı için erişkin nihai boyu kısa kalacaktır. Boy kısalığını önlemek için bu çocuklar hemen çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli, gerekli tetkikler yapılmalı ve uygun görüldüğü takdirde ergenliğin bir süre ilerlemesini durdurmak için ilaç tedavisi başlanmalıdır. Böylece hem çocuğun ileride kısa boylu kalması önlenecek hem de ufak yaşlarda ergenliği yaşamanın getireceği psikososyal örselenme engellenmiş olacaktır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

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