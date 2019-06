Meme kanseri mamografi sayesinde erken dönemde tespit edilebilir. Meme kanseri başladıktan yaklaşık iki yıl sonra ele gelen belirti verir. Bu iki yıllık dönemde meme kanserini tespit etmenin en etkili yolu mamografidir. Bu dönemde meme kanserinin tespit edilmesi durumunda yüzde 98 başarı sağlanır.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ

Her kadın 20 yaşından itibaren ayda bir olmak üzere ömür boyu muayene yapmalı. Adet gören kadınlar için adetin başladığı günü bir sayıp sonraki 7-10 gün arası, adet görmeyen kadınlar için her ayın belli bir günü, emziren kadınlarda emzirmeyi takiben, memelerdeki süt boşaldıktan sonra, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda her yeni ilaç kutusuna başlamadan önceki gün yapılmalıdır.

1. Bir aynanın önünde durarak meme başından akıntı, çekinti, buruşma ya da kabuklanma gibi normal dışı bir durum olup olmadığına bakın.

2. Ellerinizi başınızın arkasında birleştirin ve başınızı öne doğru iterek kasların gerilmesini sağlayın. Bir süre aynaya bakarak normal dışı bir durum olup olmadığını inceleyin.

3. Ellerinizi belinize doğru kuvvetlice bastırın. Öne doğru hafifçe eğilin, omzunuzu ve dirseklerinizi öne doğru itin. Memelerin boyutlarında ve biçiminde bir değişme olup olmadığını gözlemleyin.

4. Bir omzunuzu kaldırın, diğer elinizin parmaklarıyla bastırarak meme ve koltuk altı arasındaki bölgede ele herhangi bir kitle gelip gelmediğini kontrol edin.

5. Memelerinizin başını nazikçe sıkın ve bir akıntı gelip gelmediğine dikkat edin.

6. Sırt üstü yatın, bir kolunuzu başınızın üstüne getirin, bu omzunuzun altına ufak bir yastık koyun. Diğer el parmaklarınızla meme ve koltuk altı bölgesinde ele herhangi bir şey gelip gelmediğini kontrol edin.

MAMOGRAFİ

40 yaşından sonra her kadın 2 yılda 1 ömür boyu mamografi çektirmeli. Mamografi için en uygun zaman, adet bittikten sonraki ilk haftadır.

MEME ULTRASONU

Mamografi ile kanserin tespit edilme oranı yaklaşık yüzde 80-85 civarındadır. Özellikle meme dokusu yoğun olan kadınlarda mamografinin yanında meme ultrasonu da gerekebilir. Bu şekilde kanserin tespit edilme oranı yüzde 90’ın üzerine çıkar.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

• Akıntı

• Kızarıklık ve Yanma

• Renk Değişikliği

• Yaralar

• Kitle

• Damarlanma

• Şekil Değişikliği

• Çöküntü