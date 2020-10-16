Özellikle hamilelik hormonlarının artış göstermesi ile beraber vücuttaki değişimler erken gebeliği anlatmaktadır. Hamile kişi bunu farklı değişimler ile beraber meydana gelen belirtiler doğrultusunda anlayabilir.

- Östrojen hormonunun artması ile akıntıda artış göstermesi

- Adet gecikmesi

- Regl dönemine benzeyen sancılar

- Tırnakların Normalden daha hızlı uzaması

- Duyuların daha hassas hale gelmesi ve gelişmesi

- Baş ağrısı

- Psikolojik açıdan günlük modun sürekli değişmesi

- Göğüslerde hassasiyet yaşanması

- Sıklaşan mide bulantıları

- Normalden fazla şekilde yaşanan yorgunluk

- Sık idrara çıkmak

- Vücut sıcaklığında ki değişimler

- Kabızlık

Yukarıda verilen belirtilerden birkaç tanesi söz konusu olduğu zaman, kesin olmamakla beraber hamilelik ihtimali oldukça yüksektir. Erken dönem içerisinde meydana gelen bu belirtiler ile beraber, kişi hamile kaldığını anlayabilir.

Hamileliğin ilk haftası ile beraber bu durumun belirtiler üzerinden anlaşılması mümkündür. Özellikle vücutta meydana gelen pek çok değişim, gebeliği işaret eden en önemli hususlar içerisinde yer alır. İlk 7 günlük hamilelik belirtileri arasında en sık rastlanan unsurlar şunlardır;

- Adet döneminin gecikmesi

- Kusma ve mide bulantısı

- Yiyeceklerden tiksinme ile aşerme

- Sık sık idrara çıkma

- Uyku hali, halsizlik ve yorgunluk

- Ağızda metalik bir tat kalması

- Göğüslerde aşırı hassasiyet ile meydana gelen değişimler

- Belli başlı bazı kokulara karşı aşırı duyarlı olma durumu

- Pelvik bölgesinde meydana gelen aşırı duyarlı durumu

Özellikle yukarıdaki ilk 7 günlük gebelik belirtileri ile beraber kişi hamile olup olmadığını anlama şansı elde edebilmektedir.

Erken gebelik nedir?

Yumurta döllenmesinin ardından meydana gelen değişimlerdeki ilk haftalar erken gebelik olarak bilinir.

Bu dönemde yükselmiş olan hormonlar az bir miktar değişim gösterdiği için tam olarak anlaşılmayabilir.

Fakat vücutta meydana gelen değişimler erken gebeliği yüksek oranda ortaya çıkarabilmektedir. Böyle durumlarda kişi hamile kalma sürecini anlama potansiyeli elde eder. Özellikle yukarıda verilmiş olan belirtiler doğrultusunda ilk 7 gün içerisinde, kişi hamile olup olmadığı konusunda önemli ipuçları elde eder.

Hamilelik için emin olmak adına ne yapmak gerekir?

İlk 7 gün için verilmiş olan belirtiler yüksek oranda hamilelik durumunu anlatsa bile, elbette bu konuda bir kesinlik kazandırmaz. O yüzden eczaneden alınacak olan bir gebelik testi ile beraber, kişi hamile olup olmadığı konusunda bilgi elde edebilir. Tabii sonucu ne olursa olsun bunu uzman doktor kontrolü altında bir kan testi ile kesin olarak anlaşılacağı unutulmamalıdır. Bir doktora başvurularak kesin sonuç alınabilir ve kişi hamile olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilir.

Hamilelik döneminde doktora ne zaman gidilmeli?

Erken gebelik dönemi içerisinde ortaya çıkan belirtiler ile sonuçtan şüphelenildiği andan itibaren, en yakın zamanda doktora başvurmak gerekmektedir. Özellikle adet döneminin gecikmesine en yakın dönemde başvurmak önemlidir. Zira hem anne adayı hem de bebeğin takip ve bakımı konusunda erken zamanda gerekli tedbirlerin alınması büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bir hafta geçtikten sonra yapılacak olan kan testi ile beraber, kişi hamile kalıp kalmadığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşabilir.



