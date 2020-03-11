Erken kayıt avantajı sürüyor

Ata Koleji, erken kayıt döneminde fiyat indirimi ve ödeme kolaylığı gibi avantajlar sunuyor. Anaokulundan liseye tüm kademelerde kar amacı gütmeden eğitim veren Ata Koleji, 62 yıllık bir eğitim kurumu. Kurulduğu günden bugüne iş dünyasından siyasete, spordan sanata pek çok önemli ismin yetiştiği kolej, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunuyor.

‘Öğrenci merkezli eğitim’ metotlarının uygulandığı okulda öğrencinin sosyal, psikolojik ve akademik gelişim grafiği, genel müdürden sınıf öğretmenine kadar takip ediliyor. Ana sınıfından başlayan, kesintisiz devam eden yoğun İngilizce ve Fransızca eğitimi ile öğrenciler, 2 dil öğrenerek mezun oluyor.

Sınava hazırlık kursları Ata Koleji; 8, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için ücretsiz sınava hazırlık kursları da düzenliyor. Bu kurslarda öğrencilerini lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlayan Ata Koleji, anlaşmalı olduğu vakıf üniversiteleri ile de mezun öğrencilerine burs imkanı sunuyor.

Yurtdışı danışmanlık şirketleri ile de ortak çalışmalar yürüten okul, yurtdışında okumak isteyen öğrencilerine rehberlik ediyor.