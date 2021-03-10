Erken menopoz önlenebilir mi?

Menopoz, kadınlarda yumurtalıkların görevini yerine getirememesi ve adet görmenin kalıcı olarak sonlanması anlamına gelir. Genellikle 45-50 yaşları arasında ortaya çıkan menopoz bazı kadınlarda 40 yaşından önce görülebilir. Erken menopoz denilen bu durumun farklı nedenleri vardır. Menopozun en önemli belirtisi ise adet döngüsünde yaşanan değişiklerdir.

ERKEN MENOPOZUN NEDENLERİ

Kadının 40 yaşından önce adetinin sonlanmasına erken menopoz deniliyor. Erken menopoz Türkiye’de her 100 kadından 3’ünü zamansız yakalıyor. Erken menopozun çeşitli nedenleri olabilir. Anne veya teyze gibi yakın aile bireylerinden birinin menopoza erken girmiş olması, hipotiroidi veya kanser gibi çeşitli hastalıklar, çevre kirliliğine maruziyet, sigara kullanımı, hızlı kilo verme ve aşırı zayıf olma, stres, hareketsiz yaşam, kromozom bozuklukları veya ameliyatla yumurtalıkların alınması gibi nedenleri olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hormon tedavisi uygulanan yöntemlerden biridir. Ancak hormon tedavisi her kadın için uygun olmayabilir. Hormon tedavisi için mutlaka doktora başvurulmalı. Erken menopozun getirdiği infertilite ile uğraşan kadınlar uzman desteği alarak kişiye özel tedavi desteği alabilirler.

Erken menopozda PRP tedavisi de uygulanabilir. PRP (Platelet Rich Plazma), erken menopoz tedavisinde kullanılan ameliyatsız bir tedavi yöntemdir. PRP tedavisiyle damardan alınan kan platetten zengin bir plazma haline getirilerek tekrar hastaya enjekte edilir ve bu sayede overlerin aktive olması sağlanır. PRP tedavisinin; doku iyileşmesi, kan artışı ve dokuların çoğalmasında faydalı olduğu bilinmektedir. Erken menopoz döneminde yapılan tüp bebek tedavilerinde, yumurtalıklara yönelik uygulanan PRP tedavisi de gebelik şansının artmasına yardımcı olur.













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