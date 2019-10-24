PRP (platelet açısından zengin plazma) ile yumurtalık gençleştirme kadınlarda görülen kısırlığın tedavisi için yenilikçi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. PRP yumurta kalitesini arttırdığı yapılan çalışmalarda görüldü.

Yumurta gençleştirme nasıl yapılır?

PRP, yüksek seviyede trombosit içeren ve büyüme faktörleri konsantrasyonunun plazmadan 3 ila 5 kat daha fazla olduğu kişinin kendi kanından elde edilen doğal bir üründür. Yumurtalık gençleştirme işlemi, hazırlanan PRP’nin yumurtalıklara enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir.

Kadınların yumurtalıklarında menopoz sonrası dönem dahil her zaman yumurta bulunur. Fakat bu yumurtaların çoğu veya tümü uyku durumundadır. Yumurtalık gençleştirme, yumurtalık olgunlaşması ve yumurtalık içindeki gelişmeyi tekrar uyandırmayı amaçlayan yenilikçi bir işlemdir. Yumurtalık gençleştirme işlemi, farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu amaçla PRP, kök hücre enjeksiyonu, ozon terapisi, cerrahi yumurta aktivasyonu gibi farklı teknikler kullanılabilir.

Öncelikle hastanın toplardamarından bir miktar kan içinde pıhtılaşma önleyici bulunan bir tüpe alınır. Daha sonra tüp santrifüj cihazına yerleştirilir. Bu cihaz hızla dönerek kanın bileşenlerine ayrılmasını sağlar. Böylece beyaz kan hücreleri ve trombositler, santrifüjleme yoluyla kırmızı kan hücrelerinden ve serumdan ayrılır. Bu işlem ortalama 15 dakika gibi bir sürede tamamlanır ve kan üç katmana ayrılır. Bunlar trombositler ve beyaz kan hücreleri içeren üst katman, beyaz kan hücreleri bakımından zengin ince bir orta katman ve kırmızı kan hücreleri içeren bir alt katmandır. Üst ve orta tabakalar boş bir steril tüpe aktarılır ve tekrar santrifüj edilir. Üst üçte ikilik kısmı atılır, dipte kalan kısmı karıştırılarak homojenize edilir. Böylece tedavide kullanılacak PRP kullanım için hazır hale gelir.

Yumurtalık gençleştirme işleminin bir sonraki aşaması, elde edilen PRP'nin yumurtalıklara enjekte edilmesidir. Bu işlem transvajinal ultrason kılavuzluğunda gerçekleştirilir. İşlem hastanın ağrı duymaması için propofol adlı bir anestezik ajanla sedasyon altında yapılır.

Yumurtalık gençleştirme kimlere yapılır?

Yumurtalık gençleştirme tedavisi uygulanacak adaylar,

Düşük yumurta rezervine ve düşük Anti-Müllerian Hormon (AMH) seviyesine sahip olanlar,

Erken yumurtalık yetmezliği olanlar,

35 yaş üstü kısırlık problemi yaşayanlar.

PRP enjeksiyonları ayrıca, embriyonun rahim iç yüzeyine tutunmasını zorlaştıran rahim iç zarında incelik, rahim içinde yapışıklık ve rahim iç zarı kalınlaşma gibi sorunlar yaşayan kadınlarda da olumlu etkilere sahiptir.