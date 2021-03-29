Erken rezervasyon avantajını kaçırma! Yüzde 50 indirim...

Turizmde yeni sezonun açılmasına günler kala erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, özellikle yerli turiste yönelik önemli avantajlar sunan kampanyaların bulunduğunu söyledi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kampanyayla yüzde 50’ye varan indirimlerin sağlandığını belirten Atmaca, “Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka erken rezervasyonu öneriyorum. Sezonun en pahalı zamanlarında en ekonomik tatili yapabilirsiniz” dedi.