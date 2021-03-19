Erken uyarı ile 20 milyon lira çiftçinin cebinde kaldı

Türkiye İş Bankası ve Vodafone Business işbirliğinde hayata geçirilen Diital Tarım Çözümü ile tarımda dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla verimli ve sürdürülebilir tarım yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytinliklerde bulunan 5 istasyondan alınan verilere ilişkin ilk yarı raporu paylaşıldı. Kurulmuş olan 5 dijital tarım istasyonu, Bursa’da bulunan 2.5 milyon zeytin ağacını kapsıyor.

ÜRÜN KAYBI AZALDI

Bursa İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre; Bursa’daki zeytinlik alanlarını en iyi temsil edecek yerlere kurulmuş istasyonlardan elde edilen meteorolojik veri ölçümleri ve fenolojik gözlem kayıtları ile hastalık ve zararlılık takipleri yapıldı, bu takipler sonucunda yılın ikinci yarısı için doğru zamanda ilaçlama ilanları verildi ve gereksiz ilaç kullanımı olmadan ürün kaybı azaltıldı.

Rapora göre, Bursa’da zeytinliklere kurulu 5 istasyon, ilk altı ayda üreticiye 15 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı. Mersin’in Silifke ilçesinde kurulu 10 istasyonun verilerini kullanan Silifke Çilek Üreticileri Birliği’nin raporuna göre ise sadece çilek üretiminde yaklaşık 5 milyon liralık bir tasarruf sağlandı. Silifke’deki istasyonlar çilek, muz, ejder meyvesi, farklı tropik ürünler, limon, kayısı, erik, nar, nektarin mahsüllerinin üretildiği alanları kapsıyor.

30 İSTASYON

İş Bankası’nın Eylül 2019’dan bu yana Vodafone Business ile yürüttüğü Dijital Tarım Çözümü kapsamında, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsül üreticilerine fayda sağlayacak ve oldukça geniş bir ölçekteki üretim alanına ilişkin iklimsel verilerle bitki gelişimine ilişkin verileri toplayacak 30 istasyon kuruldu.

Dijital tarım istasyonları yaklaşık 5 km yarıçapındaki alana ilişkin verileri sunuyor. Dijital tarım istasyonlarını kendi arazilerinde kurmak isteyen firmalar, Vodafone ve İş Bankası iş ortaklığı ile gerçekleştirilen projede İş Bankası’nın uygun koşullardaki ‘Dijital Tarım Kredisi’nden de yararlanabiliyor.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ’

Şahismail Şimşek, ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak verimli ve sürdürülebilir tarım için üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Tarımda tahmin ve erken uyarının stratejik önemde olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Dijital Tarım Çözümü kapsamında Mersin, Bursa, İzmir, Afyon, Sakarya ve Konya’da devreye aldığımız 30 istasyonumuzdan ilk verileri almaya başladık. Yalnızca bu illerdeki istasyonlar değil, ülkenin geri kalanında da projemiz devam ediyor ve bu çözümün yaygınlaşması için Dijital Tarım Kredisi ürünümüz başta olmak üzere, tüm geliştirdiğimiz iş ortaklıklarında bu konuya özel önem veriyoruz” dedi. Bursa ve Silifke örneklerinin çok sevindirici olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle devam etti: “Türkiye’nin dört bir yanına kurduğumuz 30 istasyonla üreticimizin yıllık 40 milyon lira düzeyinde tasarruf edeceğini tahmin ediyoruz. İş Bankası olarak güncel dijital teknolojileri içeren uygulamaları desteklemeye, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

TARIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemleri ile dijital dönüşümü tarımda da sağladıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise “Hayata geçirdiğimiz Dijital Tarım Çözümü, toprağın nemini ve kalitesini, havayı takip ediyor, haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor. Dijital tarım istasyonunu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde ürünümüzü, bankanın tarım kredisiyle sunarak müşterilerimize finansman desteği sağladık. İlk altı aylık raporlara göre; dijital tarım istasyonları ile Bursa’daki zeytin arazilerinde 15 milyon, Mersin Silifke’deki çilek üretiminde 5 milyon lira tasarruf elde edildi” dedi.

TARLAYA UZAKTAN TAKİP

Dijital Tarım Çözümü, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi mevcut. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.

Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor.

DİJİTAL TARIM İSTASYONU’NUN SAĞLADIĞI FAYDALAR