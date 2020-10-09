Erken yumurtalık yetmezliği olarak da adlandırılan birincil yumurtalık yetmezliği, yumurtalıklar 40 yaşından önce normal şekilde çalışmayı bıraktığında ortaya çıkar. Bu olduğunda, yumurtalıklarınız normal miktarlarda östrojen hormonu üretmez veya düzenli olarak yumurta salmaz. Bu durum genellikle kısırlığa yol açar.

Erken yumurtalık yetmezliği bazen erken menopozla karıştırılır, ancak bu koşullar aynı değildir. Erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlar yıllarca düzensiz veya ara sıra dönemler geçirebilir ve hatta hamile kalabilir. Ancak erken menopozlu kadınlar adet görmeyi bırakır ve hamile kalamaz.

Erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda östrojen seviyelerinin eski haline getirilmesi, osteoporoz gibi düşük östrojen nedeniyle ortaya çıkan bazı komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.

Erken yumurtalık yetmezliği belirtileri

Erken yumurtalık yetmezliğinin belirti ve semptomları menopoz veya östrojen eksikliği ile benzerdir.

Yıllarca mevcut olabilen veya hamilelikten sonra veya doğum kontrol hapları bırakıldıktan sonra gelişen düzensiz veya atlanan adetler

Hamile kalmada zorluk

Sıcak basmaları

Gece terlemeleri

Vajinal kuruluk

Kuru gözler

Sinirlilik veya konsantrasyon güçlüğü

Azalan cinsel istek

Ne zaman bir doktora görünmeli

Sürenizi üç ay veya daha uzun süredir kaçırdıysanız, nedenini belirlemek için doktorunuza görünün. Adet döneminizi bir dizi nedenden dolayı (hamilelik, stres veya diyet veya egzersiz alışkanlıklarında bir değişiklik dahil) kaçırabilirsiniz, ancak adet döngünüz her değiştiğinde değerlendirilmek en iyisidir.

Adet görmemeniz sorun olmasa bile, değişikliğe neyin sebep olduğunu bulmak için doktorunuza görünmeniz önerilir. Düşük östrojen seviyeleri kemik kaybına ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olabilir.

Erken yumurtalık yetmezliğine şunlar neden olabilir:

Kromozom kusurları Bazı genetik bozukluklar birincil yumurtalık yetmezliği ile ilişkilidir. Bunlar arasında, bir kadının yalnızca bir normal X kromozomuna ve değiştirilmiş ikinci bir X kromozomuna sahip olduğu mozaik Turner sendromu ve X kromozomlarının kırılgan ve kırıldığı kırılgan X sendromu bulunur.

Toksinler

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi, toksine bağlı yumurtalık yetmezliğinin yaygın nedenleridir. Bu tedaviler hücrelerdeki genetik materyale zarar verebilir. Sigara dumanı, kimyasallar, böcek ilaçları ve virüsler gibi diğer toksinler yumurtalık yetmezliğini hızlandırabilir.

Yumurtalık dokusuna bağışıklık sistemi tepkisi (otoimmün hastalık). Bu nadir formda, bağışıklık sisteminiz yumurtalık dokunuza karşı antikorlar üretir, yumurta içeren foliküllere ve yumurtaya zarar verir. Bağışıklık tepkisini neyin tetiklediği belirsizdir, ancak bir virüse maruz kalma olasılıklardan biridir.

Bilinmeyen faktörler. Erken yumurtalık yetmezliğinin nedeni genellikle bilinmemektedir (idiyopatik). Doktorunuz nedeni bulmak için daha fazla test önerebilir, ancak çoğu durumda nedeni belirsiz kalır.

Erken yumurtalık yetmezliği geliştirme riskinizi artıran faktörler şunları içerir:

Yaş

Risk, 35 ile 40 yaşları arasında artar. 30 yaşından önce nadir olmasına rağmen, birincil yumurtalık yetmezliği genç kadınlarda ve hatta gençlerde mümkündür.

Aile öyküsü

Ailede erken yumurtalık yetmezliği öyküsü olması, bu bozukluğu geliştirme riskinizi artırır.

Yumurtalık ameliyatı. Yumurtalıkları içeren ameliyatlar erken yumurtalık yetmezliği riskini artırır.

Komplikasyonlar

Erken yumurtalık yetmezliğinin komplikasyonları şunları içerir:

Kısırlık

Hamile kalamama, erken yumurtalık yetmezliğinin bir komplikasyonu olabilir. Nadir durumlarda, yumurtalar tükenene kadar hamilelik mümkündür.

Osteoporoz

Östrojen hormonu, güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Düşük östrojen seviyelerine sahip kadınların, sağlıklı kemiklere göre kırılma olasılığı daha yüksek olan zayıf ve kırılgan kemikler (osteoporoz) geliştirme riski daha yüksektir.

Depresyon veya kaygı

Düşük östrojen seviyelerinden kaynaklanan kısırlık riski ve diğer komplikasyonlar, bazı kadınların depresyona girmesine veya endişelenmesine neden olur.

Kalp hastalığı

Erken östrojen kaybı riskinizi artırabilir.







