Erkenci Kuş 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Can, Sanem'e stajyer metin yazarı olduğunu söylüyor. Sanem bunu sevinçle karşılıyor ama Can'a sarılsa mı sarılmasa mı kararsız kalıyor. Öte yandan reklam seçimi için 4 tane manken ayarlayan Sanem, kızları görünce kendinden geçiyor. Kıskançlığın dozunu artıran Sanem kızlara kumpas kurarak reklamda oynamalarını engelliyor. Ve mankenlerin yerini kendileri alıyor.

ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM İLK FRAGMAN

Can, Sanem hakkında her şeye vakıf olmak istiyor. Bu anlarda ikili romantik romantik takılırken Emre ikisini fark ediyor. Durumu hemen Aylin'e anlatıyor ama tedirgin... Emre'nin sözleri Sanem'i incitirken Osman'dan aldığı teselli iyi geliyor. Öte yandan Can ile Sanem'in baş başa kaldıklarındaki anlar seyirciyi mest ediyor.

14. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş'un son bölümünden sonraki yayınlanan ön izlemesinde, Can, Sanem'dem 5 dakika ayrı kalmak istemiyor. Sevgilisini öpüp koklayan Can'ı Ceycey uzaktan izlerken, Ceycey Can gider gitmez Sanem'i utandıracak sözler söylüyor.