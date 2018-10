Star TV'nin artık cumartesi günleri ekrana gelen dizisi Erkenci Kuş'un 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Can, Sanem hakkına her şeye vakıf olmak istiyor. Bu anlarda ikili romantik romantik takılırken Emre ikisini fark ediyor. Durumu hemen Aylin'e anlatıyor ama tedirgin... Emre'nin sözleri Sanem'i incitirken Osman'dan aldığı teselli iyi geliyor. Öte yandan Can ile Sanem'in baş başa kaldıklarındaki anlar seyirciyi mest ediyor.

14. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş'un son bölümünden sonraki yayınlanan ön izlemesinde, Can, Sanem'dem 5 dakika ayrı kalmak istemiyor. Sevgilisini öpüp koklayan Can'ı Ceycey uzaktan izlerken, Ceycey Can gider gitmez Sanem'i utandıracak sözler söylüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki savaşın galibi kim olacak.

Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?

Mahallede Osman’ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak!

