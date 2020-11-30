Magazin Erkin Koray geri dönüyor

Erkin Koray geri dönüyor

Magazin

Erkin Koray geri dönüyor

Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, uzun süren sessizliğini bozuyor.

30 Kasım 2020, Pazartesi 14:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koray, sosyal medya hesaplarından “Çok sustuk artık yanlış anlaşılacağız” diyerek YouTube kanalından videolar yayınlayacağını duyurdu. Usta sanatçı “Bizim Çocuklara Mesajım Var” programında müzik hakkında görüşlerini sunup aydınlatıcı ve teknik bilgiler de verecek. Koray öncelikle “Korsan nedir, ne değildir?”, “Fesuphanallah nedir, ne değildir?” gibi soruların yanıtlarını anlatacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla



İlgili Haberler
Erkin Koray ABD'yi fethetti


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ünlülerin eski fotoğrafları gün yüzüne çıktı