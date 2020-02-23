Borussia Dortmund'un devre arasında Salzburg'tan transfer ettiği Norveçli Erling Haaland, Trabzonspor'da oynayan vatandaşı Alexander Sörloth'u övdü.

24 yaşındaki Sörloth, Beşiktaş'a da 2 gol atarak bu sezon 34. resmi maçında 24. golünü attı.

Dortmund'ta 8 maçta 12 golle oynayan 19 yaşındaki Haaland da vatandaşının bu performansına kayıtsız kalmadı.

Sörloth'un Beşiktaş maçından paylaştığı fotoğrafın altına 'Kuzeyin Kralı' yorumunu yapan Haaland, Trabzonsporlu taraftarların 'Come to Trabzonspor', (Trabzonspor'a gel) çağrılarına da cevap verdi.

Haaland, taraftara "Siz zaten Kuzeyin Kralı'na sahipsiniz" dedi.

Türk futbolseverler böylece Norveç Milli Takımı'nın iki golcüsünün beraber yükselişine şahit oldu.



