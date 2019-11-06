Erling Haland, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

4 maç 7 gol

Bu sezon Şampiyonlar Ligi E grubunda Napoli, Liverpool ve Genk'in olduğu zorlu bir gruba düşen Avusturya takımı Salzburg, dikkat çeken bir performans sergiliyor.





Gollü geçen maçlarıyla dikkat çeken ekipte en çok öne çıkan isim ise şüphesiz 19 yaşındaki Norveçli forvet Erling Haland.





Salzburg'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta topladığı 4 puanda ve attığı 12 golde önemli payı bulunan 1,94 boyundaki genç golcü, tam 7 gol kaydetti.





Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk 4 maçta en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Tarihte bunu başaran 4 oyuncu arasına giren Haland, bu oyuncular arasında da en genç isim oldu. Diğer isimler ise Del Piero, Ze Carlos ve Diego Costa)









Ligde de fırtınalar estiriyor

Erling Haland Avusturya Ligi'nde de fırtınalar estiriyor. 11 maçta 12 golü bulunan Haland, geçen sezon devre arasında transfer olduğu Salzburg formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 5 gol atmıştı.





Bu seneyse henüz ligleri bile yarılamadan 17 maçta 23 gole ulaştı.





Haland, 2019'un Ocak ayında devre arasında Salzburg tarafından transfer edilmişti. Molde'den 5 milyon euro'ya alınan genç forvet, Molde kariyerinde 50 maça çıkıp 20 gol atmıştı.



