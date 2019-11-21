Erman Ademoğlu, Açalya Samyeli Danoğlu'nu hediyelere boğdu

2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu 2016’da iş insanı Erman Ademoğlu ile evlenmişti.

21 Kasım 2019, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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Erman Ademoğlu, Açalya Samyeli Danoğlu'nu hediyelere boğdu

Kraliçe 6 aylık hamile. Erman Ademoğlu eşini 5 Kasım’daki doğum günü, 23 Aralık’taki üçüncü evlilik yıl dönümleri ve bebek nedeniyle hediyelere boğmuş.

250 bin liralık tektaş ve Milano'ya bilet

250 bin değerindeki tektaşın yanısıra düğünlerinin gerçekleştiği Paris ardından en sevdikleri tatil yeri Milano’ya bilet almış.

Müge Dağıstanlı/ POSTA


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