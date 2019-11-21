Erman Ademoğlu, Açalya Samyeli Danoğlu'nu hediyelere boğdu
2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu 2016’da iş insanı Erman Ademoğlu ile evlenmişti.
Kraliçe 6 aylık hamile. Erman Ademoğlu eşini 5 Kasım’daki doğum günü, 23 Aralık’taki üçüncü evlilik yıl dönümleri ve bebek nedeniyle hediyelere boğmuş.
250 bin liralık tektaş ve Milano'ya bilet
250 bin değerindeki tektaşın yanısıra düğünlerinin gerçekleştiği Paris ardından en sevdikleri tatil yeri Milano’ya bilet almış.
Müge Dağıstanlı/ POSTA
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