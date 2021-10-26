Futbol Erman Toroğlu: Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı

Erman Toroğlu: Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı

Futbol

Erman Toroğlu: Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı

Galatasaray, Beşiktaş maçının 81. dakikasında penaltı kazanmış ancak gole çevirememişti. Penaltı pozisyonu için yorum yapan Erman Toroğlu, atışın tekrarlanması gerektiğini söyledi.

26 Ekim 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sarı kırmızılılar 81. dakikada Mostafa Mohamed'le penaltı kaçırmıştı. Penaltı pozisyonunda Beşiktaşlı oyuncuların ceza sahasına girmesi nedeniyle penaltının tekrarlanması gerektiği konuşuldu.

Maç sonu A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor" dedi.

Pozisyonda en önde olan oyuncu ise Beşiktaş'tan Umut Meraş'tı.

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