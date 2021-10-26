Erman Toroğlu: Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı
Galatasaray, Beşiktaş maçının 81. dakikasında penaltı kazanmış ancak gole çevirememişti. Penaltı pozisyonu için yorum yapan Erman Toroğlu, atışın tekrarlanması gerektiğini söyledi.
26 Ekim 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sarı kırmızılılar 81. dakikada Mostafa Mohamed'le penaltı kaçırmıştı. Penaltı pozisyonunda Beşiktaşlı oyuncuların ceza sahasına girmesi nedeniyle penaltının tekrarlanması gerektiği konuşuldu.
Maç sonu A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor" dedi.
Pozisyonda en önde olan oyuncu ise Beşiktaş'tan Umut Meraş'tı.
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