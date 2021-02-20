Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Karaman Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Kaymakamlık konu hakkında yazılı açıklamada bulundu.
20 Şubat 2021, Cumartesi 14:49 Son Güncelleme:
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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasağın, ilçenin mahalle ve köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar uygulanacağı belirtildi.
Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak" ifadelerine yer verildi.
CnnTürk
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