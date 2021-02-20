Türkiye Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye

Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Karaman Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Kaymakamlık konu hakkında yazılı açıklamada bulundu.

20 Şubat 2021, Cumartesi 14:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasağın, ilçenin mahalle ve köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar uygulanacağı belirtildi.

Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak" ifadelerine yer verildi.

CnnTürk

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan 'sokak kısıtlaması’ ile ilgili yeni açıklama


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ruhban Okulu bu yıl açılabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Rauf Tamer
GARA’dan kalan
Rauf Tamer
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rezervasyonu olmayanın Kartepe'ye çıkışına izin verilmedi