Dünya Ermenistan, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı

Ermenistan, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı

Dünya

Ermenistan, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.

04 Ekim 2020, Pazar 23:29 Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı.

Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

BAKÜ (İHA)


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