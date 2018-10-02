  • Haberler
  • Dünya
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda birçok bakan ve valinin görevden alınmasının ardından istifa edeceğini açıkladı.

02 Ekim 2018, Salı 22:56
A A

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Müreffeh Ermenistan" partisi valileri ve Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisinden bakanlarının görevinden alınması talimatı vermişti. Paşinyan'ın bu kararı sonrasında yüzlerle protestocu, parlamento binasına akın ederek Paşinyan’ın kendisinin istifa etmesini talep etti. Bunun üzerine, Paşinyan, "Bakanların ve valilerin görevden alınma kararı yürürlüğe girdiğinde, istifa edeceğim" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.