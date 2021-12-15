Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşmeye dair "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
15 Aralık 2021, Çarşamba 21:12 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarından ardından ülkeye dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" bilgisini paylaştı.
Ermenistan ile normalleşme adımlarına dair bilgi veren Çavuşoğlu, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.