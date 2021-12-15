Siyaset Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Siyaset

Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşmeye dair "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 21:12 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarından ardından ülkeye dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" bilgisini paylaştı.

Ermenistan ile normalleşme adımlarına dair bilgi veren Çavuşoğlu, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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