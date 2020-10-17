Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir’e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence’de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2'si çocuk 5 kişi öldü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence’ye düzenlenen saldırıda 2’si çocuk 5 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını duyurdu.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıyev, Ermenistan’ın savaş suçu işlemeyi sürdürdüğünü kaydetti. Hacıyev, balistik füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığını, Gence’nin savaş bölgesinden çok uzakta olduğunu bildirdi.

İmha edildi

Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir’deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA-İHA