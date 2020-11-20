Ermenistan Savunma Bakanı istifa etti
Azerbaycan ile yaşananların ardından Ermenistan'da istifalar peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti.
20 Kasım 2020, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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Azerbaycan'ın hem masa da hem de sahada kazanmasının ardından Ermenistan'da istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.
Rus medyası, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da görevinden istifa ettiğini ileri sürdü. Özellikle Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini bıraktığı ileri sürülen haberde; Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.
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