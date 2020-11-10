Dünyada son dakika haline gelen Karabağ savaşına dair gelişmeler:

11.35 Ermenistan yerel medyası, ülkeyi temellerinden sarsan öfkeli protestoların ardından bu sabah itibariyle Erivan'daki hükümet binalarının etrafına polislerin konuşlandırıldığını aktarıyor.

10.55 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma ele alındı.

10.50 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

"Karabağ artık azaddır. Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır."

10.25 : Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaşı bitirecek anlaşmayı imzalaması için ordunun ısrar ettiğini savundu.

09.34: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

09.30 : İşgalci Dağlık Karabağ yönetiminin hiçbir ülke tarafından tanınmayan siyasi lideri Arayik Harutyunyan, imzalanan anlaşmanın iptal edilemez olduğunu söyledi.

09.05 : Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerini taşıyan sekizinci bir uçağın Dağlık Karabağ'a gönderildiğini söyledi.

03.50 Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından halk protestolara başladı. Meclisi basan göstericiler tarafından yakalanan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.

03.39 Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiği belirtildi.

03.30 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti. Paşinyan, "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" dedi ve ekledi: "Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı."

02.30 TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.

01.40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” açıklamasında bulundu. Putin, “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

00.00 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu. Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." diye konuştu.

Aliyev, anlaşmanın beşinci maddesi kapsamında bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını, Türkiye'nin resmen bu bölgenin geleceği ve ateşkeste rol oynayacağını söyledi.

İmzalanan anlaşmada Türk askerlerine dair bir ifade bulunmuyor. Fakat Aliyev, Türk askerlerinin ateşkesi gözlemlemek için kurulacak bir merkezde bulunacağını belirtti:

"Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir."





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