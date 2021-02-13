Ermenistan’da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Erivan’ın 8 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi. Depremin, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, 46 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi. Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonucu ciddi hasarın oluşmadığını ve 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

AA