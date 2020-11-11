Dünya Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Dünya

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

11 Kasım 2020, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
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Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi. Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

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Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

AA


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