Reuters'ta yer verilen son dakika gelişmesine göre, Ermenistan'da protestocular hükümet binasına baskın düzenledi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa etmesi için muhtıra vermişti. Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Facebook canlı yayınında destekçilerini sokağa çağırıp elinde megafonla Yerevan sokaklarını turlamıştı.

Paşinyan Gasparyan'ı görevden alma kararnamesini imzaladığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan da kararnameyi imzalamasını istemişti. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa darbeyi destekliyor demektir." ifadesini kullanmıştı. Ermenistan ordusunun muhtırasının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da gösteriler yapmıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığına ilişkin kararnameyi imzalamadı.

KARARNAMEYE İTİRAZ

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın, inceleme süresinin son gününde Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameye itirazlarda bulunduğu belirtildi. Sarkisyan'ın, söz konu kararnameyi anayasal yetkileri çerçevesinde geri çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tek amacı, ülkeyi anayasal düzene ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak, ülkede istikrarı ve Silahlı Kuvvetlerin işleyişini sağlamaktır" ifadesine yer verildi.



