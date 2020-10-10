Dünya Ermenistan'dan ateşkese 2 saat kala füzeli saldırı

Ermenistan'dan ateşkese 2 saat kala füzeli saldırı

Dünya

Ermenistan'dan ateşkese 2 saat kala füzeli saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da bugün saat 12.00'den itibaren ateşkes yapılacağı konusunda anlaşmıştı.

10 Ekim 2020, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Hadrut’taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıların, Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı’dan gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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