Ermut açıkladı! Otomotiv sektöründe önemli gelişme

Türkiye'ye 2018 yılında uluslararası doğrudan yatırım 13 milyar dolar seviyesini aştı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 2018 yılında Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülkenin Hollanda ve Azerbaycan olduğunu söyledi.

HEDEF 20-25 MİLYAR DOLAR

Ermut, dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1.5'ini almak istediklerini, öncelikle 18 milyar dolara sonrasında da 20-25 milyar dolar bandına ulaşılmak istendiğini söyledi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ GİRİŞLER OLACAK

Ermut, "Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir." dedi.