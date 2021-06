Ernie Lively hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Black Lively’nin babası Ernie Lively yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Los Angeles'da hayata veda etti. 1975 yılında The Waltons'la adını duyuran Ernie Lively, aralarında The Dukes of Hazzard, Turner and Hooch, Falcon Crset, Malibu Shores, The X-Files, West Wing, That's 70's Show ve Murder, She Wrote gibi kalburüstü yapımlarda rol aldı.