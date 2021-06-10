Magazin Ernie Lively hayatını kaybetti

Ernie Lively hayatını kaybetti

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Ernie Lively hayatını kaybetti

Holywood'un ünlü ismi Ernie Lively kalp rahatsızlığından dolayı 74 yaşında hayatını kaybetti.

10 Haziran 2021, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Black Lively’nin babası Ernie Lively yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Los Angeles'da hayata veda etti. 1975 yılında The Waltons'la adını duyuran Ernie Lively, aralarında The Dukes of Hazzard, Turner and Hooch, Falcon Crset, Malibu Shores, The X-Files, West Wing, That's 70's Show ve Murder, She Wrote gibi kalburüstü yapımlarda rol aldı.

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