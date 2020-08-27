Erol Bilgin’in 2012’deki derecesi doping nedeniyle iptal edildi

Uluslarası Olimpiyat Komitesi, dopingle ilgili yaptığı açıklamada 2012 Olimpiyatları’nda alınan numunelere ek analizler yapıldığını belirtti. Yapılan analizler neticesinde 2012 Olimpiyatları’nda 8. olan milli halterci Erol Bilgin’in derecesi iptal edildi. 62 KG’da yarışan Bilgin’in numunesinde yasaklı maddenin pozitif çıktığı ifade edildi. Çıkan sonuç neticesinde disiplin komisyonu aldığı kararla, 8. olan Erol Bilgin’in derecesini iptal ederken, kendisine verilen diplomanın da iadesini istedi. Kurul, Türkiye Olimpiyat Komitesi’nin alınan kararı tam olarak uygulamasını istiyor.

İHA