Erol Bulut Alanyaspor ile anlaştı

Alanyaspor'da hoca değişimi gerçekleşti. Sezonu Sergen Yalçın ile tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren genç teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı. Akdeniz ekibi sezon içerisinde Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile masaya oturan Alanyaspor, anlaşma sağlanamayınca rotasını Erol Bulut'a çevirdi. Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştiren Alanya Yönetimi, bugün yapılan toplantı sonrasında anlaşma sağladı.

Erol Bulut'u, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantepspor da istiyordu.

BAŞAKŞEHİR'DEN MALATYA'YA

Başakşehir Futbol Kulübü'nde Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparken Malatyaspor'un başına geçen Erol Bulut, başarılı bir dönem sonrası takımdaki düşüşü engelleyememişti.

Genç teknik adam, sezon sonuna doğru Sarı-Kırmızılı ekiple yollarını ayırmıştı.

(Yakup Çınar / Fanatik)