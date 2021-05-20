Erol Bulut, Gaziantep ile resmen anlaştı
Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
20 Mayıs 2021, Perşembe 20:42 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
AA