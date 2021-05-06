Erol Bulut sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Erol Bulut, yönetimle görüşüp şartlarını iletecek. Anlaşma sağlanamazsa Bulut için iki ihtimal daha var. İlk seçenek eski kulübü Alanyaspor. Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yolların ayrılacağı dedikoduları çıkmıştı.

Bir diğer seçenek ise Yunanistan'ın AEK takımı. AEK'nın yeni teknik direktör adayları arasında Erol Bulut'un da yer aldığını iddia etmişti.