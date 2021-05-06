Erol Bulut sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Erol Bulut, yaz dönemini bekliyor. Türkiye dışında Yunanistan ve İtalya'dan da tekliflerin olduğu Bulut'un yeni adresi netleşmek üzere.
Fanatik'te yer alan habere göre, Gaziantep FK, Erol Bulut'u istiyor. Sa Pinto'nun sezon sonu görevden ayrılacağını açıklamasının ardından girişimler başladı. Sumudica sonrası tepetaklak giden Gaziantep FK eski günlerine dönmek istiyor.
Antep ekibinde öncelik Okan Buruk ve Erol Bulut. Bu iki isimden olumlu cevap alınamazsa Bülent Korkmaz ile görüşülecek. Gaziantep FK kısa süre içinde teknik direktör olayını çözüme kavuşturması bekleniyor.
Erol Bulut, yönetimle görüşüp şartlarını iletecek. Anlaşma sağlanamazsa Bulut için iki ihtimal daha var. İlk seçenek eski kulübü Alanyaspor. Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yolların ayrılacağı dedikoduları çıkmıştı.
Bir diğer seçenek ise Yunanistan'ın AEK takımı. AEK'nın yeni teknik direktör adayları arasında Erol Bulut'un da yer aldığını iddia etmişti.
Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.