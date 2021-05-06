Futbol Erol Bulut sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Erol Bulut sahalara dönüyor! İşte yeni takımı

Futbol

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kaldığı için görevine son verilen Erol Bulut, kısa süren molasının ardından sahalara dönecek. Yeni kulübüyle görüşmeleri devam eden Erol Bulut son pürüzlerin ardından imzayı atacak.

06 Mayıs 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den gönderildikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Erol Bulut, yaz dönemini bekliyor. Türkiye dışında Yunanistan ve İtalya'dan da tekliflerin olduğu Bulut'un yeni adresi netleşmek üzere.

Fanatik'te yer alan habere göre, Gaziantep FK, Erol Bulut'u istiyor. Sa Pinto'nun sezon sonu görevden ayrılacağını açıklamasının ardından girişimler başladı. Sumudica sonrası tepetaklak giden Gaziantep FK eski günlerine dönmek istiyor.


Antep ekibinde öncelik Okan Buruk ve Erol Bulut. Bu iki isimden olumlu cevap alınamazsa Bülent Korkmaz ile görüşülecek. Gaziantep FK kısa süre içinde teknik direktör olayını çözüme kavuşturması bekleniyor.

Erol Bulut, yönetimle görüşüp şartlarını iletecek. Anlaşma sağlanamazsa Bulut için iki ihtimal daha var. İlk seçenek eski kulübü Alanyaspor. Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yolların ayrılacağı dedikoduları çıkmıştı.

Bir diğer seçenek ise Yunanistan'ın AEK takımı. AEK'nın yeni teknik direktör adayları arasında Erol Bulut'un da yer aldığını iddia etmişti.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

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