Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtı.

VOLKAN DEMİREL’E EŞİNDEN DESTEK PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ile yollarını kısa bir süre önce ayıran teknik direktör Erol Bulut, kariyerinden farklı bir alana yöneldi. Bulut, Volkan Demirel’le birlikte kasap dükkanı açtı. Et severlerin ihtiyaçlarını karşılayacak mekanın restoran kısmı bulunmuyor. Sadece kasap olarak hizmet veriyor. Yeni bir mekan açan Volkan Demirel’e eşinden destek gecikmedi. Zeynep Demirel, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak eşine destek verdi.