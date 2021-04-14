Magazin Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı

Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı

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Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük macerası biten Erol Bulut ticarete atıldı. Bulut, eksi takımında yardımcılığını yapan Volkan Demirel ile birlikte kasap açtı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 13:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtı.

VOLKAN DEMİREL’E EŞİNDEN DESTEK PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ile yollarını kısa bir süre önce ayıran teknik direktör Erol Bulut, kariyerinden farklı bir alana yöneldi. Bulut, Volkan Demirel’le birlikte kasap dükkanı açtı. Et severlerin ihtiyaçlarını karşılayacak mekanın restoran kısmı bulunmuyor. Sadece kasap olarak hizmet veriyor. Yeni bir mekan açan Volkan Demirel’e eşinden destek gecikmedi. Zeynep Demirel, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak eşine destek verdi.

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