Erol Bulut, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında takıma gelmeye en yakın isim.

Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken 45 yaşındaki teknik adam, 26. hafta sonunda ligde 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Alanyaspor, Fenerbahçe'den yaklaşık 4 kat daha düşük bütçeyle kurulmuştu.

Türkiye Kupası'nda da yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Erol Bulut ve öğrencileri, ligin en az gol yiyen ikinci takımı.

Erol Bulut bir sonraki sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse, Alanyaspor'da iyi ilişkiler kurduğu ve sezon sonu serbest kalacak olan iki oyuncusu forvet Papiss Cisse ve sol bek N'Sakala'yı da beraberinde getirebilir.

34 yaşındaki Cisse ve 29 yaşındaki N'Sakala, Alanyaspor formasıyla ortaya koydukları oyunla herkesin beğenisini kazanmıştı.

Erol Bulut yabancı sınırı hakkında fikirlerini açıkladı



