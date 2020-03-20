Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz iki transfer
Erol Bulut, bir sonraki sezon için Fenerbahçe'nin başına geçmeye çok yakın. Alanyaspor'da gösterdiği performans ve oynattığı oyun tarzıyla beğeni toplayan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye gelirken Alanyaspor'dan iki öğrencisini de beraber getirmek istiyor.
20 Mart 2020, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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Erol Bulut, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında takıma gelmeye en yakın isim.
Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken 45 yaşındaki teknik adam, 26. hafta sonunda ligde 6. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Alanyaspor, Fenerbahçe'den yaklaşık 4 kat daha düşük bütçeyle kurulmuştu.
Türkiye Kupası'nda da yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Erol Bulut ve öğrencileri, ligin en az gol yiyen ikinci takımı.
Erol Bulut bir sonraki sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse, Alanyaspor'da iyi ilişkiler kurduğu ve sezon sonu serbest kalacak olan iki oyuncusu forvet Papiss Cisse ve sol bek N'Sakala'yı da beraberinde getirebilir.
34 yaşındaki Cisse ve 29 yaşındaki N'Sakala, Alanyaspor formasıyla ortaya koydukları oyunla herkesin beğenisini kazanmıştı.
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