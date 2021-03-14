Futbol Erol Bulut'tan Gençlerbirliği maçı sonrası sert tepki

Erol Bulut'tan Gençlerbirliği maçı sonrası sert tepki

Futbol

Erol Bulut'tan Gençlerbirliği maçı sonrası sert tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

14 Mart 2021, Pazar 21:52 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık.

Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadele edeceğiz.

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