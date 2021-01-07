Transfer konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceğini dile getiren Erol Bulut, "Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanır diyorum. Gelmeden bir yorum yapmam da söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

DHA