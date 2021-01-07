Futbol Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Futbol

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Süper Lig´in 17´nci haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor´u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, adı sarı lacivertli ekiple anılan yıldız oyuncu Mesut Özil´in transferiyle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2021, Perşembe 23:46 Son Güncelleme:
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Transfer konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceğini dile getiren Erol Bulut, "Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanır diyorum. Gelmeden bir yorum yapmam da söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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DHA

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