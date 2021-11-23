Futbol Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı yorumu: Hakeme hakkımızı helal etmiyoruz

Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı yorumu: Hakeme hakkımızı helal etmiyoruz

Futbol

Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı yorumu: Hakeme hakkımızı helal etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

23 Kasım 2021, Salı 00:18 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını belirtti.

"Bugün özellikle soru almayacağım." diyen Bulut, "Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Beşinci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

AA

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