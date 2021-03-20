Ezeli rakibi Beşiktaş karşısında yarın ‘Olmak ya da olmamak’ mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de her şey 3 puan üzerine kurulu. Teknik direktör Erol Bulut kendisi için de kritik öneme sahip derbi öncesinde Dolmabahçe’den zaferle çıkabilmek için ince planlar hazırlıyor. Önceki gün ilk yarım saati açık idmanda ısınma devam ederken Bulut ve Volkan Demirel, basın mensuplarının çıkmasından sonra yapılacak taktik çalışmasının ipuçlarını da gösterdi.

OZAN TUFAN 11'E DÖNÜYOR

Samandıra çimlerine kadro dizilişini anlatan maketleri yerleştiren ve bu maketlere somon rengi yelekler giydiren 46 yaşındaki teknik adam, orta sahanın gerisinde solda Gustavo sağda Ozan Tufan ikilisine forma vereceği, önlerinde ise akışa göre yelpaze gibi açılan kapanan bir taktik anlayışıyla 4 oyuncuyu yerleştirdiği görüldü.

En öndeki isim Valencia olarak yorumlanırken arkadaki isimlerin Mert Hakan, Pelkas ve Osayi olması bekleniyor. (Spor Arena)



