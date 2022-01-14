Futbol Erol Bulut’un yüzü yine gülmedi

Erol Bulut’un yüzü yine gülmedi

Futbol

Erol Bulut’un yüzü yine gülmedi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş’a karşı farklı takımlarla 10. maçına çıktı. Bulut, 1-0 mağlup olunan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlılara karşı 10. maçında da kazanamadı.

14 Ocak 2022, Cuma 22:46 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK’da, siyah-beyazlı rakibine karşı 4 farklı takımda 10. kez sahaya çıkan Erol Bulut, yine galibiyet alamadı. Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği 10 karşılaşmada 3 beraberlik alabilen Bulut, 7 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a karşı 4 kez rakip olan Erol Bulut, bu maçların birinde sahadan 1 puanla ayrılırken, kalan 3 maçta ise mağlup oldu. Yeni Malatyaspor’un ardından Alanyaspor’un başına geçen 47 yaşındaki teknik adam, rakibine karşı 2 maçta da mağlup oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut, iç sahada Beşiktaş’a 4-3 mağlup olurken, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon Gaziantep FK ile siyah-beyazlı rakibiyle 2. kez karşılaşan Bulut, evindeki maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken, bugün oynanan maçı 1-0’lık yenilgiyle tamamladı ve Beşiktaş’a karşı 10. maçında da kazanamadı.

İHA

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