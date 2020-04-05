Magazin Erol Evgin anılarını yazıyor

Erol Evgin anılarını yazıyor

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Erol Evgin anılarını yazıyor

Sanatçı; “Anılarımı yazmak hep istediğim bir şeydi; fakat günlük iş temposu içinde vakit yaratamıyordum. Evde kalmamız gereken bu günlerde anılarımı kaleme almaya başladım. Bu zorlu günleri yapmak istediğimiz ama vakit ayıramadığımız isteklerimizi yaparak geçirirsek, moralimizi de yüksek tutarız. Emin olun, bugünler de geçecek” dedi.

05 Nisan 2020, Pazar 14:59 Son Güncelleme:
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Sanatçı; “Anılarımı yazmak hep istediğim bir şeydi; fakat günlük iş temposu içinde vakit yaratamıyordum. Evde kalmamız gereken bu günlerde anılarımı kaleme almaya başladım.

'Emin olun, bugünler de geçecek'

Bu zorlu günleri yapmak istediğimiz ama vakit ayıramadığımız isteklerimizi yaparak geçirirsek, moralimizi de yüksek tutarız. Emin olun, bugünler de geçecek” dedi.


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