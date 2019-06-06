CNN Türk’ün bayram ekranı Güneri Civaoğlu’nun Şeffaf Oda programıyla devam ediyor. Şeffaf Oda’nın bugünkü konuğu Türk müziğinin sevilen ismi Erol Evgin oldu. Peki, Erol Evgin kimdir? İşte Erol Evgin’in hayatına ilişkin detaylar…

EROL EVGİN KİMDİR?

İstanbul, Moda’da doğan Evgin, İstanbul Erkek Lisesi’ni, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Bir süre üniversite öğretim kadrosunda görev aldı.

1969 yılında, sözlerini kendi yazdığı “Sen” ve “Eski Günler” adlı bir single ile müzik dünyamıza “Merhaba” diyen sanatçının bu çalışmasını, kendi söz ve bestelerinin de yer aldığı plaklar, radyo ve TV programları ve konserler izledi. O döneme ait şarkıların bazıları ; “İstemesen de”, “Garip Gönlüm Olmuş Deli”, “Gel de Yanma”, “Şoför Mehmet”, “Efkar” idi.

1976 yılında Türk Pop Müziği’nde ilk kez kitlelerle kucaklaşan bir ekip çalışmasına Çiğdem Talu ve Melih Kibar ile birlikte imza attı. “İşte Öyle Birşey” (Altın Plak), “Sevdan Olmasa”, “Bir de Bana Sor”, “İçimdeki Fırtına”, “Etme Eyleme”, “Söyle Canım” (Altın Plak), “Deli Divane”, “Hep Böyle Kal”, Çiğdem Talu’nun aramızdan ayrılışına dek, tam yedi yıl süren bu ekip çalışmasının bazı ürünleri idi.

1980 - 1984 yılları arasında, Haldun Dormen’in yazıp yönettiği, Egemen Bostancı prodüksiyonu iki müzikalin başrolünde; “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ile 400 kez, “Şen Sazın Bülbülleri” ile 200 kez sahneye çıktı. Beyaz perdede ise “Meryem ve Oğulları”, “Renkli Dünya”, “Bir İlkbahar Sabahı” adlı üç müzikal filmde başrol oynadı. “Dilara”, “Sitem”, “Sevme”, “Yeter” ve “Ateşle Oynama” o dönemin şarkılarından ilk akla gelenlerdir.

1986 yılında sahne çalışmalarına ara vererek, eşi Yüksek Mimar Emel Evgin ile birlikte Mimarlık Bürosunu açtı.

1989 yılında sanatçı dostlarıyla birlikte POPSAV - Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nı kurdu ve üç yıl Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2005 yılında, POPSAV – Popüler Müzik Sanatı Vakfı Onursal Başkanı seçildi.

1992 – 1993 yıllarında Show TV’de “Süper Aile” adlı yarışma programını 400 bölüm sundu.

1995 – 1996 yıllarında, TRT 1’de kendi yapımı “Erol Evgin Show” adlı programın genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptı.

1997 yılında kendi bestelerinin çoğunlukta olduğu “Sen Unutulacak Kadın mısın ? ” adlı albümü çıkardı. “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “Sen Unutulacak Kadın mısın ?”, “Gönlümdeki Kuşlar” ve “Haydi Canlar” o dönem şarkılarından bazıları.

2000 – 2003 yılları arası, Kanal D ve Star TV’de “Bir Sevda Masalı” adlı programı, 100 bölüm hazırlayıp sundu.

2002’de Murat Evgin’le birlikte, 20 konserlik “Baba – Oğul” konser – show turnesi gerçekleştirdiler.

Sanatçı 2004’de, Erol Evgin ve Murat Evgin bestelerinden ve çoğunluğu Dr. Selma Çuhacı’nın sözlerinden oluşan “İbadetim” adlı albümüyle müzikseverlerle buluştu.

2005 yılından beri, Kurtuluş Savaşı’mızı anlatan “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” adlı bir temalı konser hazırlayıp, sunmaktadır.

Aralık 2005’de; yıllar önce Çiğdem Talu ve Melih Kibar ile gerçekleştirdiği 20 unutulmaz şarkıyı “İşte Öyle Bir Şey” albümüyle yeniden çıkardı.

Aralık 2006‘da; yine Melih Kibar ve Çiğdem Talu imzalı, günümüz “Pop Klasikleri”nden oluşan, “Deli Divane”, “Rüya”, “Söyle Canım”, “Memleket Hasreti”, “Bir Bakışın Yetti” gibi unutulmaz şarkıların, orijinal kayıtları ile yer aldığı “Tüm Bir Yaşam” albümünü çıkardı.

Sanatçı, 2009 yılında, 40. Sanat Yılı’nı; 20. Most Açıkhava Konserleri kapsamında gerçekleşen bir konserle kutladı. 20 kişilik özel orkestrası eşliğinde verdiği bu 3 saatlik konseri; hemen hiç bir şey katmadan ve çıkartmadan tüm doğallığı, enerjisi ve duygusuyla DVD’ye aktardı ve Aralık 2009’da “Erol Evgin – Hep Böyle Kal – 40 Yıl 40 Şarkı” isimli konser DVD’sini çıkardı.

Nisan 2009‘dan başlayarak, ATV’de bir yıl yayınlanan “Bir Şarkısın Sen” adlı programda, Show’un Efendisi (Master of Ceremony) olarak yer aldı.

Kasım 2010’da, altı yıllık bir aradan sonra “Yeni Yıla Sensiz Giriyorum” adlı dört parçalık bir single çıkardı.

Nisan 2011'de, eski albümleri tadında yepyeni bir Erol Evgin albümü olan "Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa" ile müzikseverlerle buluştu.

2012 – 2013’de, Star TV’de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana” adlı TV Show’unda jüri üyesi olarak yer aldı.

Eylül 2014’de, müziği Erol Evgin’e, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya ait olan “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım” isimli ünlü şarkısının, günümüz soundlarını içeren dört yeni versiyonuyla dijital platformda yerini aldı.

2014’de, TV 8’de hafta içi her gün yayınlanan “Aileler Yarışıyor” adlı yarışma programını sundu.

Ayrıca resim çalışmaları yapan sanatçı, “Miras” adlı ilk kişisel resim sergisini Aralık 2005’de Ortaköy Sanat Galerisi’nde, Mayıs 2006’da İzmir – Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde, Eylül 2006’da Ürgüp – Semih Balcıoğlu Sanat Galerisi’nde, Kasım 2006’da Trabzon – Karadeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde açtı.

Özetlersek 45 yıldır “gündüz gece gittiği, uzun ince bir yolda” yüzlerce şarkı üretip binlerce şarkı yorumladı. Ülkemizin hemen her köşesinde; yurt dışında ise Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere, Hollanda, Polonya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri’nde konserler verdi.