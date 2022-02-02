Erol Evgin paylaştı: Acım büyük
Sanatçı Erol Evgin’in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.
02 Şubat 2022, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin’nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin’i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.
DHA
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