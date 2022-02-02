Magazin Erol Evgin paylaştı: Acım büyük

Erol Evgin paylaştı: Acım büyük

Magazin

Erol Evgin paylaştı: Acım büyük

Sanatçı Erol Evgin’in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin’nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin’i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
4 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kısmetse Survivor
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yıldız Kenter belgeseli
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Gurur duydum
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ruha dokunan sihirli parmaklar
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay tuzlu kahvesini içti