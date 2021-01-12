Magazin Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım

Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım

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Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım

Gonca Vuslateri – Hakan Altun aşkının sürpriz bir şekilde bitmesinin yankıları sürüyor. Erol Köse'nin Vuslateri hakkında yaptığı bir yorum iki ünlü ismi karşı karşıya getirdi.

12 Ocak 2021, Salı 16:06 Son Güncelleme:
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Erol Köse, geçtiğimiz günlerde Vuslateri için, “Bu kız üst perdeden konuşuyor. 'Ben Türkler ile çıkmam, onlardan çocuk yapmam' Ama gitti Hakan Altun ile sevgili olup arabeskin göbeğine düştü” demişti.

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Bu sözlere Twitter hesabından yanıt veren Vuslateri, Seda Sayan’ın 10 yıl öncesine ait videosunu paylaşarak, “Hep güç veriyor su monolog” diyerek paylaştı.

10 yıl geç kaldın!

Erol Köse ise Vuslateri’nin bu hamlesinin ardından UçanKuş TV'deki “Canlı Masa” programında cevap verdi:

Goncacığım, 10 yıl geç kaldın! Artık biz Seda Sayan ile küs değiliz... Zaman aşımına uğradı. Senin zekana yakıştıramadım. Senin seviyen buysa benim de bu düzeyde misilleme yapma hakkım var. Hazır ol!


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