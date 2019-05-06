Fulden Köse, İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Emek Emre aracılığıyla boşanma davası açtı. Fulden Köse, dilekçesinde özel bir okulda Türkçe öğretmenliği yaptığını, yapımcı Erol Köse ile Haziran 2015'te evlendiğini, evlendikten sonra haksız yere işten çıkartıldığını belirttti.

Fulden Köse, Erol Köse'nin okula dava açılması için avukatını yönlendirdiğini söylemesine rağmen, vekalet verdiği avukatın okula dava açmadığını da yıllar sonra öğrendiğini belirtti.

İşten ayrılırken aldığı tazminat ile kozmetik konusunda ticari hayata atıldığını belirten Fulden Köse, evliliğinde ve iş hayatında Erol Köse'nin kontrolü dahilinde yaşamak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Erol Köse'nin sahip olduğu nüfuzu her fırsatta aleyhine kullanması sonucu kendisine bağımlı hale getirdiğini iddia eden Fulden Köse, "Tüm arkadaş çevremden uzaklaşmama neden oldu. Beni yalnızlığa mahkum etti" dedi.

Fulden Köse dilekçesinde, evlenmeden önce Erol Köse'nin kendisini üç doktor arkadaşı ile birlikte hastane yapımı işinde faaliyet gösteren, İstanbul'un birçok lüks semtinde daireleri olan biri gibi gösterdiğini de ileri sürdü.

SİSTEMATİK İŞKENCE

Evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid – migren – mide ağrıları – boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını belirten Fulden Köse dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını anlattı.

Boşanma dilekçesinde, "Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir" denildi.

DUYGUSAL SÖMÜRÜ

Dilekçede Fulden Köse'nin eşi ile ortak yaşamı sürdürmenin kendisini ölüme götüreceğini gördüğü belirtilerek, ilk defa 2018'in Mayıs ayında boşanma istediğini paylaştığı belirtildi. Bunun üzerine Erol Köse'nin birdenbire hastalandığı ve Fulden Köse'yi duygusal olarak sömürüp evliliğe bir müddet daha devam etmesini sağladığı iddia edildi.

Erol Köse'nin bu dönemde herhangi bir ciddi rahatsızlığı olmadığının iddia edildiği dilekçede aşırı kilolu olması sebebiyle doktorun vegan (bitkisel beslenme) beslenmesini önerdiği Köse'nin ise bunu hayati bir hastalık gibi gösterdiği anlatıldı. Bu süreçte eşinin yanında yer alan Fulden Köse'nin desteğiyle Erol Köse'nin sıkı bir beslenme programı ile 15 kilo verdiği belirtildi.

Fulden Köse dilekçesinde, evde olmadığı sıralarda eşinin çok sayıda genç kızla kendisini aldattığını belirtti. Erol Köse'nin zina ve sadakatsizlik eylemlerine ilişkin WhatsApp ve Instagram yazışmaları da dosyaya delil olarak sunuldu. Köse'nin evlilik dışı ilişkiler yaşayarak, aile birliği ve bütünlüğüne büyük darbe vurması nedeniyle ağır kusurlu sayılması mahkemeden istendi.

FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI

Fulden Köse yanında kuzeninin de bulunduğu 23 Nisan'da anlaşmalı boşanmak istediğini söylemesi üzerine Erol Köse'nin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını dilekçesinde anlattı.

Fulden Köse bir gün sonra avukatı Emek Emre aracılığıyla Erol Köse hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'nden hemen uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı çıkarttığını belirtti.

EŞYALARINI KAMYONA YÜKLEYİP KİRA KONTRATINI FESHETTİ

Koruma tedbir kararı tebliğ edilmeden Erol Köse'nin aile konutundaki eşyaları boşalttığını öğrenen Fulden Köse polis ile birlikte eve gittiğinde eşyaların kamyonlara yüklendiğini gördüğünü belirtti.

Dilekçede eşyaları birlikte satın aldığını belirten Fulden Köse'ye Erol Köse'nin tehditkar bir üslupla "Bu eşyalar zaten benim, bundan sonra ne yaparsan yaparsın'' dediği ileri sürüldü. Fulden Köse eşyaları evden götüren Erol Köse hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Fulden Köse eşinin aile konutuna ait kira kontratını feshettiği ve aile konutunun anahtarını teslim ettiği belirtildi.

ZİNA, SADAKATSİZLİK, HAYSİYETSİZ HAYAT....

Fulden Köse mahkemenin zina ve sadakatsizlik, psikolojik ve ekonomik şiddet, evlilik birlikteliğinin kendisine yüklemiş olduğu hiçbir görev ve sorumluluğu yerine getirmemesi, haysiyetsiz hayat sürmesi, pek kötü ve onur kırıcı davranışları sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Tıp doktoru olan Köse'nin müzik yapımcılığı yaptığının belirtildiği dilekçede önemli şarkıcıların albümlerini yaptığı her ay 30-40 bin TL arasında telif geliri aldığı, çalışanları adına almış olduğu gayrimenkullerden ise 50-60 bin TL kira geliri elde ettiği belirtildi.

10 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Fulden Köse'nin evlilik hayatının çekilmez bir çileye dönüştüğünü, kadınlık gururuyla oynandığını belirten avukat Emek Emre dilekçesinde Erol Köse'nin aylık 50 bin TL tedbir nafakası ile 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi toplam 10 milyon TL tazminat ödemesine hükmedilmesini istedi.

DHA



