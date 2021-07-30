Erol Özvar kimdir? Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın kariyeri

Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, yeni YÖK başkanlığına atandı. Gece gerçekleşen atamanın ardından gözler Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın kariyerine çevrildi. İktisat ve iktisat tarihi alanlarında çalışmalarda bulunan Özvar’ın kaleme aldığı kitaplar ödüle layık görülmüştü. İşte, Prof. Dr. Erol Özvar’ın kariyerine ilişkin detaylar…

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

1966 yılında İstanbul’da doğan Erol Özvar, İktisat ve iktisat tarihi profesörüdür.

Erol Özvar, lisans eğitimini, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Prof. Dr. Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları arasında olan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Bununla birlikte, Erol Özvar’ın Mehmet Genç ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görüldü.

2009-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Evli ve üç çocuğu bulunan Erol Özvar, Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyeliğinde bulundu ve Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.