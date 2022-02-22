Türkiye Eros bebek heykeli ele geçirildi! Manisa'da Roma dönemine ait...

Eros bebek heykeli ele geçirildi! Manisa'da Roma dönemine ait...

Türkiye

Eros bebek heykeli ele geçirildi! Manisa'da Roma dönemine ait...

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli başı ile 3 parça halinde heykele ait gövde, 5 adet Roma Dönemine ait motifli sütun başlığı ve 3 adet Roma dönemine ait motifli taş ele geçirildi.

22 Şubat 2022, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Timi ile Sart Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Sart Mahallesindeki S.B’ye (57) ait ikamete operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli başı ve 3 parça halinde Eros Bebek heykeline ait gövde, 5 adet Roma dönemine ait motifli sütun başlığı ve 3 adet Roma dönemine ait motifli taş ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA


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