Erotik yayınla dolandırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 2017 yılında yaşanan olayda Kent Medya Yayıncılık Anonim Şirketi’nin tek sahibi ve yetkilisi olan Güven Arık, Muharrem Ç. adlı kişiyi muhasebecisi olarak işe aldı. İddianamede, yapılan soruşturma sonrasında muhasebeci olmadığı ortaya çıkan Ç.’nin görme duyusu oldukça azalan 70 yaşındaki Arık’a rutin işlemler gibi kağıt imzalatarak şirketi şüpheli N.M’nin üzerine geçirdiği belirtildi. Şüpheli N.M’nin de şirketi daha sonra ise M.Ö.’ye devrettiği, Ö.’nün de şirketi A.A.’ye devrettiği belirtildi.

Şüphelilerin şirket sahibi Güven Arık’ın görme ve algılama duyularındaki zayıflıktan faydalandıkları anlatılan iddianamede, “Kanalın iradesi dışında el değiştirdiğini kanalda yapılan ahlaka aykırı yayın ve erotik ürün satışı ve reklam dolayısıyla çevresinden gelen eleştiriler neticesinde öğrendiği, bu sebeple İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından kanala el konulduğu ve yayınların durdurulduğu” ifadeleri kullanıldı. İddianamede firari durumda olan şüpheliler, A.A, H.Ü, M.Ö ve Muharrem Ç.’nin “dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Milliyet - Elif Altın



